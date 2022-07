Le public du Festival international de Carthage (FIC) était au rendez-vous, jeudi 21 juillet 2022, pour une soirée “Tarab” assurée par l’illustre chanteur Syrien Nour Mhanna. Cet habitué de l’amphithéâtre romain de Carthage s’est produit dans un spectacle à guichet fermé dans le cadre du FIC qui fête sa 56ème édition du 14 juillet au 20 août.

Durant plus de deux heures, le chanteur à la voix incontournable, puissante et authentique, a séduit les festivaliers par les mouachahats, adwars, qodouds halabiya et poèmes d’amour (ghazal).

Accompagné par un orchestre tunisien, dirigé par conduit par Rassemblassiez Damak, il a interprété, au grand bonheur des amateurs du genre “Tarab”, des chansons de son propre répertoire, comme la célèbre “Wahachteni”.

Nour Mhanna n’a pas manqué de rappeler que le festival de Carthage appartient avant tout à son public, mais aussi aux artistes tunisiens qui s’attachent à la musique mélodieuse et au chant authentique arabe.

Le public du festival de Carthage a sans doute vécu un moment exceptionnel. Il a été porté par la voix sublime, incomparable et juste du maître syrien surtout lorsqu’il a interprété “Law Konti Nassi Afakarek” de Houda Soltane, “Howa Sahih El Hawa Ghaleb” d’Om Kalthoum et “Ghamrat El Hob Eskini” de Sabah Fekhri.

Le chanteur au long et riche parcours était généreux avec ses fans. Il a exprimé sa profonde admiration pour le public tunisien qu’il a découvert, a-t-il dit, dans les années 90. Il a transmis, à travers sa participation au Festival de Carthage, “un message d’amour et de fraternité” du peuple syrien au peuple tunisien.

Nour Mhenna a régalé les spectateurs et les a séduits avec sa voix au timbre unique et sa grande présence sur scène. Du répertoire tunisien, il a surpris ses fans en interprétant des chansons telles que la fameuse chanson “Kan Enar Elli Kwatni Kwetek”. Ce tube interprété par la chanteuse disparue Naama et composé par feu Khemais Ternane est une reprise qui date depuis 70 ans.

Dans ce mélange rythmique de musique d’ici et d’ailleurs, des violons, des percussions ont complété le décor instrumental oriental. Le spectacle était tout simplement réussi pour Nour Mhanna, un artiste au succès amplement mérité.