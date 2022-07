Une sélection de 16 spectacles tunisiens est au programme de la 63ème édition du festival international de Sousse dévoilé mercredi 20 juillet 2022 au cours d’un point de presse à Sousse.

Le comité directeur du festival qu’abrite annuellement le théâtre de plein air de Sidi Thaher de Sousse a annoncé que cette édition prévue du 23 juillet au 18 août 2022 prévoit une programmation exceptionnellement tunisienne.

Habituellement ouvert aux artistes du monde entier, le festival accueillera un nombre limité de spectacles, majoritairement pour des artistes issus de la région du Sahel tunisien, a-t-on fait savoir.

Le directeur de l’association du festival international de Sousse, Mohamed Khalfallah, a souligné que le soutien financier du ministère des affaires culturelles au festival ne dépasse pas les 130 mille dinars, en plus de 40 mille dinars alloués par la municipalité de Sousse.

La soirée d’ouverture, prévue ce samedi 23 juillet, sera animée par un spectacle de l’association Club Sombati de musique arabe de Sousse et celle de clôture, le jeudi 18 août, sera signée par la section régionale de la Rachidia avec la participation de la chanteuse Mehrzia Touil.

Pami les principales soirées, on cite des spectacles musicaux de Lotfi Bouchnak et Ziad Gharsa et de l’humour avec Lamine Nahdi, Jaafar Gasmi et Wajiha Jendoubi.

Balti et le trio Ala, Blingos et Sanfara donneront à leur tour des spectacles rap qui répond aux goûts assez variés des jeunes festivaliers.

Voici le programme complet du festival :

Samedi 23 juillet : Association Club Sombati de musique arabe de Sousse

Dimanche 24 juillet : Le chanteur Lotfi Bouchnak

Mardi 26 juillet : ” El Kobba ” sous la direction de l’artiste Ahmed Zitoun

Mercredi 27 juillet : ” Nmout Alik ” de l’humouriste Lamine Nahdi

Vendredi 29 juillet : ” Dana ” de la chanteuse Raouda Ben Abdallah

Samedi 30 juillet : ” Zoborjod ” de l’artiste Abdelkrim Basti

Dimanche 31 juillet : ” Errouba ” , pièce de Hamadi Louhaibi

Mercredi 3 août : Jaafour, version française de l’humouriste Jaafar Gasmi

Jeudi 4 août : Le rappeur Balti

Dimanche 7 août : ” Ghassalet El Banader “, pièce de Farhat Hnana et Sofian Dahech

Lundi 8 août : L’orchestre symphonique de Sousse avec le chanteur Mohamed Jebali

Mercredi 10 août : ” Tebaya ” sous la direction du maestro Karim Adheri

Samedi 13 août : L’artiste Ziad Gharsa

Dimanche 14 août : Soirée rap du trio ALA, Blingos et Sanfara

Mardi 16 août : Stand-up comedy “Big boussa, l’article 80” de Wajiha Jendoubi

Jeudi 18 août : La Rachidia de Sousse avec la chanteuse Mehrzia Touil.

NB : Le prix du billet varie entre 15 et 35 dinars.