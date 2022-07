Jeudi 21 juillet 2022, les équipes de Tunisie Telecom ont fait de nouveaux heureux gagnants des jeux « Marbou7a » & « Saga Quiz », et ce à la cérémonie de remise des gains aux gagnants qui s’est déroulée au showroom d’Italcar situé aux Berges du Lac 1 à Tunis, avec pour maître de cérémonie, comme l’accoutumée, Ramzi Ayedi.

A l’occasion, les 36 gagnants remportent une cagnotte de 420 000 dinars répartis comme suit :

13 joueurs ont remporté 1 000 dinars chacun

13 autres ont remporté 2 000 dinars chacun

3 joueurs ont remporté 20 000 dinars chacun

3 autres ont remporté 40 000 dinars chacun.

Ensuite, 3 gagnants ont remporté chacun une voiture Panda Cross d’une valeur de 48 500 dinars ; et un gagnant a remporté une voiture Kia Rio d’une valeur de 50 000 dinars.

A noter que le prochain Marbou7a et Saga Quiz a déjà été lancé fin juin 2022…

Comme nous l’a expliqué M. Ayedi, Tunisie Telecom compte aujourd’hui une quinzaine de jeux, faisant ainsi de l’entreprise une référence des jeux sur le marché tunisien, aussi bien en termes de quantité mais également de qualité : plus de 2 millions de participants, plus de 800 gagnants, 1,8 million de dinars distribués.

Certains diront que l’opérateur a « main généreuse », et ils n’auront certainement pas tort.

Pour Ramzi Ayedi, ceci reflète la confiance qu’ont placée les Tunisiens dans les jeux lancés par l’opérateur national des télécommunications. Et signe qui ne trompe pas, il s’est installé au fil des années une certaine fidélisation des joueurs en les jeux de Tunisie Telecom, et l’opérateur les rend naturellement heureux –les gains sont conséquents, il faut l’avouer.

Mais ce n’est pas. A travers ses différents jeux, Tunisie Telecom revisite et valorise aussi le contenu culturel tunisien : les questions des quiz sont rédigées par des experts et portent sur des personnalités voire personnages tunisiens, des faits historiques tunisiens, et depuis maintenant quelque temps dans le dialectal tunisien, explique en substance M. Ayedi.

TB