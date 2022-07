L’année universitaire 2022/2023 verra l’ouverture de l’Institut national de technologie et des sciences du Kef et la première Ecole nationale des ingénieurs à La Manouba dont la formation sera assurée en anglais. C’est ce qu’a révélé, mercredi 20 juillet 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, qui rappellera, lors de l’ouverture des Journées nationales d’information sur l’orientation universitaire pour l’année 2022, tenues à la Cité des sciences, que le nombre des admis au baccalauréat 2022 est de 67 585, soit une augmentation de près de 13% par rapport aux prévisions.

L’organisation des journées sur l’orientation universitaire est une manifestation, a-t-il ajouté, qui facilitera aux nouveaux étudiants les procédures d’orientation universitaire.

Les nouveaux étudiants bénéficieront d’une présentation des offres de formation et des perspectives professionnelles en plus des rencontres et concertations programmées avec les responsables d’information et d’orientation scolaire et universitaire, a noté le ministre.

La session principale d’orientation, pour remplir les formulaires de choix, est fixée à partir du 22 jusqu’au 26 juillet courant, et les résultats seront proclamés le 1er août 2022.

La session finale est planifiée du 1er août au 03 août 2022 et les résultats seront proclamés le 06 août 2022. Les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire pour l’année 2022 ont démarré ce mercredi et se poursuivront jusqu’au 22 du mois courant, au profit des admis à l’examen national du baccalauréat.