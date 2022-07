Abdelmadjid Tebboune et Mario Draghi, respectivement président d’Algérie et président du Conseil des ministres italien, estiment que les travaux du 4e Sommet intergouvernemental qui a été sanctionné par la signature de la “Déclaration conjointe“ et de 15 mémorandums d’entente et accords de coopération dans de nombreux domaines ont constitué un pas important vers l’établissement de relations stratégiques exceptionnelles.

« Il s’agit de mémorandums d’entente dans les domaines de l’artisanat, de l’industrie pharmaceutique, de l’entrepreneuriat, du développement des investissements, de la prévention et de la lutte contre la corruption, des travaux publics, des start-up, de la coopération industrielle et énergétique, des énergies renouvelables, du développement social et de la solidarité », rapporte APS.

Ont également été signés un accord de coopération dans le domaine de la protection du patrimoine historique et culturel, un protocole de coopération dans le secteur de la justice et une Déclaration d’intention dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération diplomatique.

A l’issue du sommet, Tebboune s’est félicité du bilan positif des travaux du 4e Sommet, notamment la “Déclaration conjointe“ qui « instituera une nouvelle étape dans la coopération bilatérale de plus en plus efficace et dessine les contours des relations entre deux pays, soucieux de consolider leurs liens historiques profonds ».

Pour sa part, Draghi, qui visite l’Algérie pour la seconde fois cette année, a fait part de « la volonté de nos pays de consolider les liens d’amitié et d’intensifier les domaines de coopération », affirmant que cette visite « se veut un pas de plus vers l’établissement de relations stratégiques, et s’inscrit dans le cadre de la tradition de concertation ininterrompue entre les deux pays », selon APS.