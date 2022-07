Les journées promotionnelles de l’artisanat des gouvernorats de Kasserine et de Zaghouan, organisées à la Galerie de l’information à Tunis, ont été inaugurées, mardi 19 juillet 2022, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Réagissant aux préoccupations exprimées par les artisans participants, Belhassine a affirmé que la stratégie du ministère du Tourisme vise à accorder les facilités nécessaires aux artisans notamment en matière d’accès aux crédits pour les petits artisans et de commercialisation de produits à travers l’intensification des expositions artisanales.

Belhassine souligne par ailleurs que les journées promotionnelles de l’artisanat des régions de l’intérieur visent à valoriser l’artisanat national et permettre aux artisans des gouvernorats concernés de commercialiser leurs produits à l’échelle régionale, nationale et internationale vu que l’espace d’exposition est fréquenté par les touristes étrangers, et de surmonter les répercussions de la pandémie du coronavirus.

Les journées promotionnelles de l’artisanat des gouvernorats de Kasserine et de Zaghouan se poursuivront jusqu’au 31 juillet 2022, avec la participation de 7 artisans du gouvernorat de Kasserine et 8 artisans de Zaghouan. Plusieurs spécialités artisanales y sont représentées dont la distillation des plantes aromatiques et médicinales, l’alfa et la pâtisserie traditionnelle.