Des contrats de financement d’une vingtaine de projets s’inscrivant dans le cadre du programme TRACE d’appui aux chaînes d’emploi dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en milieu rural ont été signés, mardi 19 juillet 2022, lors d’une cérémonie tenue au siège du gouvernorat de Gabès.

Ces projets, dont la valeur totale d’investissement est estimée à 516 000 dinars, ont été lancés par 16 entrepreneurs individuels, deux entreprises et deux coopératives agricoles, et vont permettre la création de 130 postes d’emploi.

Financé par le Royaume des Pays-Bas, le programme TRACE d’appui aux filières de l’agriculture et des industries agroalimentaires en milieu rural vise en premier lieu l’amélioration des revenus des petits producteurs ainsi que la création d’emplois durables et générateurs de revenus.

Ce programme cible les groupements de développement agricole, les sociétés coopératives de services agricoles, les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs individuels, notamment les jeunes et les femmes rurales.