La Tunisian Automotive Association “TAA“ annoncer la signature du «Pacte pour la compétitivité de l’industrie automobile» entre le ministère de l’Industrie (côté gouvernement) et la TAA, représentant le secteur privé, et ce avec le soutien de la GIZ. C’était en marge de la conférence sur la Stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035, qui s’est tenue le 5 juillet 2022.

Au travers de ce pacte, le secteur public, représenté par le ministère de l’Industrie, les Mines et de l’Energie, et le secteur privé représenté par la TAA s’engagent à promouvoir conjointement le secteur de l’industrie automobile, à améliorer sa compétitivité et à développer ses exportations ainsi que l’emploi.

Le secteur automobile représente un levier de croissance important pour l’économie tunisienne. Ainsi, ce partenariat a pour objectif de développer le volume des exportations tunisiennes de composants automobiles pour atteindre les 7,5 milliards de dinars actuellement à 14 milliards de dinars à l’horizon 2027.

Parallèlement, il ambitionne la création de 60 000 postes d’emploi qui s’ajouteront aux 90 000 emplois existants.

A moyen terme, le Pacte vise aussi à attirer les investissements vers le secteur de la fabrication des voitures électriques et intelligentes, mais aussi les sociétés leaders dans ce domaine, en portant l’investissement dans le secteur de 12% en 2018 à 22% en 2027 et le taux d’intégration de 40 à 48%.

Ce pacte englobe un ensemble de mesures qui s’appuient sur 5 piliers essentiels :

Infrastructure

Cade réglementaire

Emploi et formation

Recherche et développement

Visibilité et image.

Les actions stipulées

Sur le plan infrastructure, l’Etat à mettre en place un port en eaux profondes à l’horizon 2026, ainsi que des quais 8 et 9 au Port de Radès, puis à mettre à niveau les ports et les zones industrielles sur tout le territoire, sans oublier l’aménagement des sites d’implantation pour les constructeurs automobiles.

Sur le plan réglementaire, l’Etat simplifiera de 50% les procédures administratives et en digitalisera au moins 60%. L’Etat mettra en place des primes à l’investissement et au réinvestissement, et augmentera de manière significative le montant de l’investissement à l’étranger autorisé aux entreprises.

De son côté, le privé mettra en place un code de performance et bonnes pratiques et communiquera mieux sur l’utilisation du “Couloir vert pour le dédouanement“.

Sur le plan de l’emploi et de la formation, après la mise en place des besoins par le secteur privé de ses référentiels de métiers et de compétences, l’Etat développera des branches spécialisées et des formations en alternance en conformité avec les besoins du secteur. Parallèlement, le secteur privé s’engage à mobiliser des professionnels pour la formation et à mettre en place des centres de formation interne.

Sur le plan R&D, l’Etat développera un centre de compétences dédié au secteur automobile, alors que le secteur privé financera 10 projets de R&D et dynamisera ainsi l’écosystème entrepreneurial en mettant en place un incubateur inversé.

En matière de visibilité et d’image, l’Etat et le secteur privé se sont engagés à mettre en place des actions de communication et de lobbying, pour promouvoir l’image du secteur automobile en Tunisie et lui donner de la visibilité.

Cet accord sera suivi dans le cadre d’une task force interministérielle pour le suivi de son exécution.

————

A propos de la TAA

TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION est une association Tunisienne à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des principaux acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie des composants automobiles et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur.

Elle veille à créer un environnement attractif pour le développement de l’industrie automobile en Tunisie.

La TAA organise et participe activement à tous les évènements en Tunisie et à l’étranger afin de promouvoir et soutenir le secteur automobile tunisien et les entreprises qui le composent

www.taa.tn