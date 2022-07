Un nouveau système d’information national des services vétérinaires et phytosanitaires vient d’être déployé au sein du Centre national d’informatique (CNI), c’est ce qu’a annoncé, lundi 18 juillet 2022, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ce système vise à gérer les données produites tout au long de la chaîne des contrôles officiels et permettra de passer du papier à la digitalisation des procédures et des échanges de donnée, indique Philippe Ankers, coordinateur de la FAO pour l’Afrique du Nord et représentant de la Tunisie.

” A terme, grâce à cet outil, nous évoluerons vers un système de guichet unique “, a-t-il ajouté, exprimant le souhait de mobiliser les partenaires nationaux et acteurs dont les directions centrales, les commissariats régionaux au développement agricole (CRDA), le centre national de l’informatique (CNI) et les postes frontaliers afin les sensibiliser et les informer sur la mise en place de ce système nationale.

Pour le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, la mise en place d’un système d’information vétérinaire et phytosanitaire s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de facilitation des échanges commerciaux.

D’après lui, le lancement de système constitue une étape clé pour le renforcement de l’efficacité, de la transparence et de l’amélioration des services pour tous les opérateurs professionnels, ajoutant qu’il fournira des informations précises, accessibles sur la santé, des animaux, des végétaux, les normes, la réglementation.

Ce système s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par la FAO du projet ” Appui aux services de contrôle officiel ” qui promeut un Programme d’appui à la compétitive des exportations; projet financé par l’Union européenne.

Il également pour objectif de ” soutenir la croissance économique et l’emploi de qualité à travers une intégration accrue de l’économie tunisienne dans l’espace économique européen et mondial”, selon Philippe Ankers.

La préparation de la mise en place de ce système a démarré en 2020, suite à un protocole d’accord avec l’institut ” Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” ” (l’IZSA&M) de TERAMO qui a permis de concevoir le cahier des charges de ce nouveau système d’information national pour les services vétérinaires et phytosanitaires, rappelle la FAO.

Cette première phase a permis de documenter les données produites et les procédures tout au long de la chaine des contrôles officiels.

Ce système se chargera de collecter, gérer et analyser systématiquement les données afin de générer des informations appropriées et des certificats pour les différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de contrôle des produits animaux et végétaux en Tunisie.

En plus de cette évolution qualitative des services de contrôle publique nationaux vers la digitalisation, ce nouveau système d’information contribuera à moyen et long terme à un meilleur développement de ces secteurs à forte valeur ajoutée mais surtout à une amélioration de la compétitivité des produits animaliers et végétaux.