Le 20 juillet 2022, l’organisation Médecins du Monde en Tunisie inaugurera à La Goulette un Centre d’accueil de jour, en présence du représentant du ministère de la Santé, du représentant du ministère des Affaires sociales, de la maire de La Goulette, Amal Limam, de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et de l’ambassadeur de Belgique en Tunisie, Christophe de Bassompierre.

Ce Centre d’accueil, de soins et d’orientation (CASO) sera un lieu d’écoute et d’accueil inconditionnel avec une équipe composée d’un infirmier, d’une assistante sociale, de médecins et de psychologues, qui tiendront compte des besoins spécifiques des personnes en situation de grande vulnérabilité tunisiennes ou migrantes, ayant des difficultés d’accès aux soins.

Le CASO propose une prise en charge médicale et psycho-sociale de première ligne, ainsi qu’un référencement vers des partenaires institutionnels conventionnés et des partenaires associatifs spécialisés.

Ce centre est le fruit d’une étroite collaboration entre la société civile et les partenaires institutionnels, plus particulièrement les ministères des Affaires sociales et de la Santé et de la municipalité de La Goulette, qui met le bâtiment à disposition gratuitement.

Le bâtiment a été rénové et aménagé grâce à l’appui financier du Conseil de gouvernance économique belgo-tunisien, de la Coopération suisse, de la Fondation NIF, de Wallonie-Bruxelles International, de la GIZ et de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Il a été mis sur pied dans le cadre du programme ProMiTad (Protection des personnes migrantes et des Tunisiens en situation de vulnérabilité en Tunisie), mené en consortium par les organisations Médecins du Monde Belgique, Avocats Sans Frontières, Terre d’Asile Tunisie et Save the Children.