Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) réitère son appel au gouvernement à honorer ses engagements internationaux, à protéger et à préserver toutes les espèces animales. Au passage l’ONG affirme que “le braconnage se fait sans aucun contrôle de la part de l’Etat tunisien”.

Dans un rapport intitulé ” Quelle réalité environnementale en Tunisie: les droits environnementaux entre violations et luttes quotidiennes?” publié le 11 courant, le FTDES accuse une certaine “connivence” de l’Etat avec les braconniers, notamment les personnes fortunées des pays du Golfe.

“Le braconnage n’est pas pratiqué en cachette ou à l’abri du contrôle des autorités, la plupart du temps il se passe avec l’aval des structures officielles, notamment le ministère de l’agriculture, surtout quand il s’agit des riches du Golfe qui s’adonnent annuellement à des opérations de braconnage de la faune, qu’il s’agisse d’oiseaux, de cerfs ou d’autres espèces animales, profitant du climat d’impunité et de la faible volonté de protéger la vie sauvage”, indique le rapport…

Le Forum met l’accent sur la nécessité de faire face par tous les moyens légaux à ces violations, appelant à la nécessité d’actualiser les lois relatives à la faune sauvage pour qu’elles soient plus dissuasives contre les contrevenants et à accélérer la publication du Code de l’environnement et de mettre à jour le Code forestier l et les textes d’application liés à la chasse aux animaux sauvages menacés.