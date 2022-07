A l’instar d’autres compagnies aériennes, Air Algérie vient de publier la liste des objets prohibés à bord de ses avions, selon maghrebemergent.com.

Voici ce qu’écrit ce site : « Quand on prend un avion, on se demande toujours : quels sont les produits permis à bord ? Par conséquent, tous les voyageurs se renseignent et prennent soin de ne point insérer les objets interdits en préparant leurs bagages ».

Dans ce cadre, Air Algérie a mis à jour la réglementation sur ces articles interdits, surtout que la crise sanitaire est venue renforcer certaines mesures de sécurité.

Ces mesures concernent aussi bien les bagages en soute que ceux en cabine.

Liste des articles interdits en cabine (à bord des appareils d’Air Algérie) : huiles alimentaires, mines, feux d’artifices, armes (armes à feu, jouets d’enfants même factices, armes blanches et autres objets acérés…).

Mais ce n’est pas tout, car on apprend également qu’il est désormais interdit d’embarquer avec un portable Galaxy Note 7 ou une cigarette électronique.

En outre, les équipements pointus ou tranchants en arts martiaux sont aussi interdits en cabine, c’est-à-dire que tous les produits à risque comme les substances chimiques aérosols ne sont pas autorisés, tout comme en soute, indique maghrebemergent.com.