La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM, relevant de la FAO), en collaboration avec le ministère tunisien de l’Agriculture et les communautés locales, organise une formation sur les pratiques d’aquaculture durable destinée aux jeunes femmes des pays de la Méditerranée et de la mer Noire.

Cette formation, qui sera assurée du 5 au 12 septembre 2022 dans divers endroits en Tunisie, vise à permettre à une quinzaine de femmes de se renseigner sur les derniers développements dans le domaine de l’aquaculture et se familiariser avec certaines des meilleures pratiques aquacoles en Tunisie.

Les thèmes qui seront abordés pendant cette formation portent notamment sur les outils de la CGPM pour le développement du secteur aquacole, Le rôle des femmes dans ce secteur, la situation des pêches et de l’aquaculture dans le monde.

La formation s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (IYAFA) 2022 ,visant à renforcer la contribution de l’aquaculture à petite échelle au développement durable et à renforcer la collaboration entre les agriculteurs, l’administration et les autres parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur.

Selon le FAO, l’aquaculture est un secteur actif et en croissance en Méditerranée et en mer Noire. Il joue un rôle de plus en plus important dans la sécurité alimentaire, l’emploi et le développement économique, tout en réduisant la pression sur les stocks de poissons sauvages surexploités de la région. En 2018, environ 35 000 exploitations agricoles dans les pays de la Méditerranée et de la mer Noire ont produit 2,8 millions de tonnes d’aliments aquatiques, employant directement et indirectement plus de 500 000 personnes.