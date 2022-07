“La plupart des problèmes environnementaux en Tunisie résultent du modèle de développement adopté depuis les années 80”. C’est en tout cas la conclusion à laquelle est parvenu le dernier rapport du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) sur la justice environnementale, publié en juillet 2022.

Ce modèle se caractérise “par sa cruauté envers les ressources naturelles et son insouciance à l’égard des attentes des régions défavorisées”, estime le forum, affirmant que les problèmes environnementaux consacrent les disparités entre les catégories sociales.

“La grande partie des problèmes écologiques se concentrent dans les régions les plus vulnérables qui sont dépourvues de moyens matériels et politiques pour faire face efficacement à la pollution, d’où un déficit qui joue en faveur de ceux qui détiennent le pouvoir et “les propriétaires des unités polluantes”, lit-on dans ce rapport.

Le rapport revient sur les problèmes endémiques de pollution au bassin minier de Gafsa, à Gabès, Sfax, dont la responsabilité incombe directement à l’Etat ainsi que sur la pollution causée par des unités industrielles privées notamment au golfe de Monastir et à Tazarka, dénonçant l’absence de contrôlé de la part l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).