La Poste tunisienne annonce son intention de s’associer à un partenaire stratégique pour créer une Place de marché virtuelle (VMP) d’ici début 2023. A travers cette VMP, l’entreprise entend être leader sur le marché local, étendre ses activités en Afrique et établir un hub entre l’Afrique et l’Europe, précise-t-elle dans un communiqué publié vendredi 15 juillet 2022.

Le Projet sera intégré à ecom@Africa & Easy-Export, projets lancés par la Poste tunisienne en partenariat avec l’Union postale universelle (UPU).

A cet effet, un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection du partenaire stratégique qui sera associé à ce projet a été lancé le 15 courant.

Le chef division à l’Unité de commerce électronique à la Poste tunisienne, Yosri Bachouch, a fait savoir que la banque d’affaires, Capital African Partners Bank (CAP Bank) a été mandatée par la Poste tunisienne pour l’assister dans la mise en place de ce partenariat stratégique pour le lancement dudit projet.

” Ce partenariat stratégique vise la mise en place d’une place de marché virtuelle qui répond aux standards internationaux. Cette place sera dédiée aux entreprises tunisiennes et elle leur permettra une meilleure commercialisation de leurs produits à l’échelle nationale et internationale “, a-t-il expliqué.

Bachouch ajoute que ” la Poste tunisienne, qui est déjà un acteur de e-commerce à travers ses services de paiement électronique et de livraison, ambitionne, par la création de cette place, de compléter son positionnement sur la chaîne de valeur de e-commerce à travers la commercialisation en ligne et le marketing direct “.

S’agissant de l’appel à manifestation d’intérêt, le responsable souligne qu’il s’agit d’un appel international ouvert aux plateformes de services clients et logistique, aux entreprises de marketing digital, aux éditeurs de logiciel de plateforme de place de marché virtuelle, aux fonds de capital investissement, ainsi qu’à d’autres entreprises répondant à des critères biens définis (nombre d’affiliés et/ou de partenaires et/ou de filiales opérant dans la chaîne de valeur de Virtual Market Place : au moins 3 / Chiffre d’affaires de 2021 : plus de 5 millions de dinars / Expérience : plus de 5 ans depuis le démarrage officiel de l’activité).

Pour manifester son intérêt, le partenaire potentiel devra remettre à la Poste tunisienne un accord de confidentialité et une fiche d’identification signés au plus tard le 23 septembre 2022.

Dès manifestation d’intérêt, la Poste tunisienne et CAP Bank enverront le dossier d’appel à candidatures qui est composé des termes de référence et d’un mémorandum d’information. Les partenaires potentiels devront déposer leur dossier d’appel à candidature au plus tard le 29 septembre 2022.

La présélection du partenaire potentiel se fera en octobre-novembre 2022. Une fois le partenaire identifié, un mémorandum sera signé avec la Poste pour la création d’une joint-venture, a-t-il encore précisé.

” Si on arrive à conclure ce partenariat stratégique avant la fin de l’année en cours, je pense que la Place de marché virtuelle sera fonctionnelle au début de l’année 2023 “, souligne le responsable.