La Compagnie tunisienne pour l’assurance du commerce extérieur “COTUNACE” annonce, dans un communiqué rendu public vendredi 15 juillet 2022, la nomination de Nebgha Driss au poste de président directeur général, succédant ainsi à Souheila Chabchoub.

La décision de nomination a été prise lors d’un conseil d’administration de l’entreprise, assureur crédit national, tenu le 11 courant.

Avant sa nomination au poste de PDG de la COTUNACE, Nebgha Driss a occupé le poste de directrice centrale technico-commercial au sein du même établissement. Elle compte une expérience de plus de 36 ans au sein de la compagnie.

Créée en 1984, la COTUNACE est une entreprise publique qui offre des produits d’assurance visant à protéger les entreprises tunisiennes contre les risques de non paiement et d’interruption de marché d’origine commerciale ou non commerciale inhérents au commerce international.