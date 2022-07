Cérémonie de fin d’année dans les écoles militaires de Santé : La formation, encore et encore

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, qui a présidé, mercredi 13 juillet 2022, la cérémonie de clôture de l’année de formation en santé militaire, a déclaré que l’institution militaire soutient tous les projets visant à développer les méthodes de formation et la recherche scientifique.

Il indique, dans ce sens, que le département a entériné la création de nouveaux services pour la licence appliquée en physiothérapie et en radiologie en plus de l’équipement du service de simulation médicale de matériel à la fine pointe de la technologie.

Dans son intervention, le ministre a exprimé sa satisfaction des résultats enregistrés cette année par les écoles de la santé militaire. Il a mis en avant le rôle de l’établissement dans la consolidation des capacités des cadres médicaux, paramédicaux, administratifs et techniques.

Il a notamment, mis l’accent sur le besoin d’œuvrer en permanence au développement du système de la formation continue à l’intention de toutes les composantes du secteur de la santé militaire, en ce qui concerne, particulièrement, le soutien sanitaire aux forces armées lors de leurs interventions dans la lutte contre les catastrophes et les épidémies.

Il appelle à la nécessité de développer les programmes de formation, à travers la coopération avec les pays frères et amis et les organisations internationales compétentes pour optimiser les capacités sanitaires dans la prévention des risques biologiques et épidémiques.

Il a, également, souligné l’importance de s’ouvrir sur les expertises internationales dans les divers domaines de la santé militaire par des projets de partenariat et des sessions de formation.

Le ministre a ensuite décoré les nouveaux diplômés de la santé militaire (L’Ecole de la Santé Militaire et l’Ecole Appliquée Militaire) des insignes de grade.