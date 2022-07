Les férus de l’espace en Tunisie et dans le monde vont découvrir, mardi 12 juillet 2022, les premières images de l’espace les plus sophistiquées et les plus impressionnantes prises par le télescope James Webb de la NASA. Ces images pourront transformer “notre compréhension de l’univers”, promettent les scientifiques de l’agence spatiale américaine, qui diffusera cet évènement planétaire en direct sur sa chaîne “NASA TV’s media Channel”.

A cette occasion, la Société astronomique de Tunisie (SAT) organise, mardi 12 juillet 2022, une rencontre scientifique en ligne sur sa plateforme virtuelle pour donner des éclairages au public sur l’évènement et sur ces premières photos couleur haute résolution qui seront dévoilées au monde entier.

La rencontre de la SAT, qui débutera à 20h00 (heure de Tunis) sera animée par deux des plus brillantes compétences tunisiennes, en l’occurrence le physicien Noureddine Raouafi et le planétologue Mehdi El Benna, indique la société.

En effet, la NASA a déjà publié, jeudi 7 juillet 2022 en avant-première, une image extraordinaire témoignant de la profondeur de l’univers.

Cette image qui a été le résultat de 72 expositions sur 32 heures, a été prise par le détecteur de guidage de précision du télescope James Webb, précise la NASA.

Le capteur de guidage fin en question, mis au point par l’Agence spatiale canadienne, a récemment capturé une vue des étoiles et des galaxies “qui offre un aperçu alléchant de ce que les instruments scientifiques du télescope révéleront dans les semaines, mois et années à venir”.

“Etant donné ce que nous savons maintenant possible avec les images de guidage à large bande profonde, peut-être que de telles images, prises en parallèle avec d’autres observations lorsque cela est possible, pourraient s’avérer scientifiquement utiles à l’avenir”, a déclaré Neil Rowlands, scientifique du programme pour le capteur de guidage fin de Webb, à Honeywell Aerospace.

Pour rappel, Noureddine Raouafi est professeur Titulaire de Chimie. Il dirige actuellement le Groupe Capteurs et Biocapteurs et le Laboratoire de Chimie analytique et électrochimie à l’Université de Tunis El Manar (Tunis, Tunisie).

Ses recherches portent sur la conception de nanomatériaux électrochimiques et optiques actifs et leurs utilisations pour concevoir des (bio) capteurs électrochimiques et optiques pour la santé, la sécurité alimentaire et la surveillance de l’environnement.

Il a été récemment distingué par la Médaille du service distingué de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des Etats-Unis. Il s’agit de la plus haute distinction qui peut être accordée par la NASA.

Le physicien tunisien a supervisé des équipes ayant réussi à découvrir 4 nouveaux phénomènes liés au soleil et à l’effet de son énergie sur les satellites des réseaux de communication. Cette découverte a permis pour la première fois en 60 ans d’envoyer un satellite en mission près du soleil.

Le planétologue Mehdi El Benna, quant à lui, il est spécialiste reconnu dans la physique des plasmas. Brillant chercheur, il a été recruté par la NASA et y travaille actuellement sur la dynamique des magnétosphères planétaires.

Il a reçu en 2002 un doctorat en sciences spatiales de l’Université de Toulouse en France. De 2002 à 2003, il a été chercheur associé au Laboratoire de géophysique planétaire et terrestre (CNRS) en France.

Le télescope James Webb, successeur de Hubble, rappelle-t-on, a été placé en orbite autour du soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qu’il a quittée en décembre dernier.