Onze individus accusés de corruption financière dans l’affaire dite de ” Phosphate Gafsa ” vont comparaître devant la chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis. C’est ce qu’a affirmé, jeudi 7 juillet 2022, Habib Torkhani, porte-parole de la Cour d’appel de Tunis.

” Toutes les demandes de libération ont été rejetées “, a-t-il assuré dans une déclaration à la TAP, ajoutant que l’affaire dite d’extraction et du transport des phosphates concerne 11 suspects dont 5 en état de détention, 5 en état de liberté et un autre accusé en cavale.

Les suspects font face à des accusations de “faux” et “usage de faux”, et de “corruption administrative et financière” en lien avec des marchés publics d’extraction et de transfert de phosphates.