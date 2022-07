La Tunisie est prête à accueillir la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8), qui se tiendra les 27 et 28 août 2022 au Palais des congrès à Tunis. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, mercredi 6 juillet 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Intervenait lors d’un point de presse du Comité national d’organisation de la TICAD 8, Bouden a rappelé que cette conférence se focalisera sur trois axes; à savoir le développement global, la lutte contre les écarts économiques et la construction de sociétés plus stables et plus résilientes dans le continent africain.

Cette manifestation constituera le cadre idéal qui permettra d’examiner les moyens et les mécanismes à même de hisser le niveau du partenariat afro-japonais, a-t-elle encore indiqué.

L’objectif recherché, a-t-elle ajouté, est de garantir la relance économique et sociale du pays, et partant de concrétiser les objectifs de développement durable, ainsi que les Objectifs et domaines prioritaires de l’Agenda prioritaires de l’Union africaine.

Pour Bouden, il est impératif de mettre en place, lors de ce rendez-vous, des programmes d’appui et un environnement d’investissement qui encourage l’entreprenariat, outre la présentation d’un modèle de coopération entre les secteurs public et privé.

“Il s’agit d’une occasion pour découvrir de nouvelles opportunités de coopération et de création de startups dans des secteurs comme les technologies numériques, la recherche scientifique, l’économie verte, le développement humain”.

Pour la cheffe du gouvernement, le partenariat afro-japonais qui ne se limitera pas seulement aux volets économique et d’investissement, couvrira toutes les dimensions humaines basées essentiellement sur des relations solidaires et équitables.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a fait savoir que le programme de la conférence comportera un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement et des représentants des institutions internationales, dont le nombre s’élève à une cinquantaine.

Une conférence économique qui regroupera près de 300 entreprises japonaises, africaines et tunisiennes, ainsi que 10 activités parallèles (conférences et ateliers) dans les domaines économique et scientifique, figurent au programme.

Le chef de la diplomatie tunisienne estime que la réussite de ce rendez-vous permettra de rehausser l’image de la Tunisie, en dépit des conditions difficiles, qui est prête à accueillir les délégations africaines et les représentants des organisations internationales ainsi que les hommes et les femmes d’affaires.

Le 16 juillet 2020, l’ambassade du Japon en Tunisie avait annoncé officiellement l’organisation de la TICAD 8 en Tunisie en 2022. C’est le deuxième pays africain à abriter cet événement dédié à la coopération entre le Japon et le continent africain, après le Kenya en 2016.

La Tunisie avait obtenu l’accord d’accueillir la TICAD 8 à l’issue des travaux de la 33eme session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine réunis à Addis-Abeba les 09 et 10 février 2020.

Initiée par le gouvernement du Japon depuis 1993, cette conférence internationale vise à accélérer les dialogues politiques entre les dirigeants africains et les partenaires de développement sur les défis auxquels le continent est confronté.

C’est un forum multilatéral regroupant aussi bien le Japon et les pays africains, que des organisations internationales, des pays partenaires de développement, des entreprises privées et des organisations de la société civile impliquées dans le développement de l’Afrique.