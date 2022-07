Un pacte de partenariat entre les secteurs publics et privés (ou 4P) dans l’industrie des composantes automobiles a été signé le 6 juillet 2022 dans le cadre de la conférence sur la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la cheffe de gouvernement, Najla Bouden.

Ce pacte vise à développer la compétitivité de l’industrie des composantes automobiles à l’horizon 2027, a affirmé le directeur des industries manufacturières, Fathi Sahlaoui, dans une déclaration des médias.

Il s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif entre les secteurs public et privé rassemblant tous les intervenants dans ce domaine et dans le cadre de politique de l’Etat visant promouvoir les secteurs porteurs.

Ce document a pour objectif de faire passer le volume des exportations tunisiennes de composantes automobiles de 7,5 milliards de dinars actuellement à 14 milliards de dinars à l’horizon 2027.

Parallèlement, il vise également la création de 60 000 postes d’emploi supplémentaires, portant ainsi les emplois du secteur à 150 000 en 2027 contre 90 mille actuellement.

A moyen terme, le pacte vise à attirer les investissements vers le secteur de fabrication des voitures électriques et intelligentes et à attirer les sociétés leaders dans ce domaine ainsi qu’à porter le PIB du secteur de 12 à 22% et le taux d’intégration de 40 à 48%.

D’autres pactes sectoriels, dont l’élaboration est en cours d’achèvement, seront signés dans les meilleurs délais, selon Bouden.

Un pacte sectoriel relatif à l’industrie de textile et de l’habillement, qui couvre la période 2019-2023 à été signé en 2019.