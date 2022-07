La récolte d’alfa, dont la période de cueillette se déroule du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, devrait atteindre 30 mille tonnes, selon des données du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Il est à noter que le transport des produits forestiers dont l’alfa est régi par le Code forestier (articles 105-112). Ainsi, quiconque transporte des produits forestiers bruts ou transformés, dont la nature et la quantité sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture, doit être muni d’un permis de colportage établi en son nom et indiquant son domicile, la nature, le poids et la quantité des produits transportés, leur origine et leur destination. Le permis de colportage doit mentionner également, les références concernant le moyen de transport utilisé et l’itinéraire à suivre.

Aussi, le colportage des produits forestiers est interdit pendant la nuit, à moins d’une autorisation spéciale, dûment justifiée, des autorités qui ont délivré le permis.

Le code forestier interdit par ailleurs l’achat des produits forestiers dont l’origine n’est pas justifiée. Les produits ainsi achetés, seront confisqués en quelque lieu qu’ils se trouvent sans préjudice des autres peines encourues.

Pour la saison 2022-2023, le ministère de l’agriculture a interdit le pâturage, la cueillette d’alfa et les opérations de transport et d’achat de ce produit dans plusieurs régions dont Hassi El Ferid, Khanguet El Jazia, El Kamour, Majel Bel Abbès, Esskhirat, El Karâa El Hamra, El Fayedh, Sidi Khlif.