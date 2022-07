31 spectacles en tout dont 18 tunisiens (7 pièces théâtrales et 11 soirées de musique et chorégraphie), 13 spectacles étrangers (8 concerts de six pays -France, USA, Italie, Canada, Cuba, Belgique- et 5 concerts arabes de la Palestine, d’Egypte, du Liban et du Maroc) meublent la programmation de la 56ème édition du Festival International de Hammamet dévoilée mardi en fin d’après-midi par Lassaad Said directeur du festival et Hamdi Makhlouf, directeur artistique lors d’une conférence de presse au Centre culturel international de Hammamet (CCIH) qui abritera comme l’accoutumée les soirées du festival qui affiche son retour après deux ans d’absence due au coronavirus et dont l’édition 2022 se tiendra du 13 juillet au 19 août prochain.

La soirée d’ouverture le 13 juillet 2022 sera avec du théâtre avec le spectacle ” Ad libitum ” de Taoufik Jebali en hommage à la mémoire de Zeineb Farhat.

Quant à la clôture, elle sera avec le spectacle ” Hammamet chante Adnen” d’Adnen Chaouachi qui sera accompagné sur scène par la troupe musicale d’Abderrahmane Ayadi (Tunisie).

En ce qui concerne les artistes étrangers et arabes qui seront présents, le festival accueillera cette année notamment le flutiste italien Andrea Griminelli, le groupe de musique pop expérimentale américain Son Lux, le guitariste et compositeur de jazz américain Kurt Rosenwinkel, l’ateure-compositrice-interprète et musicienne canado-marocaine Faouzia, le groupe musical de Cuba Los Van Van, l’Orchestre National de Barbès, le groupe de rock belge Kel Assouf, la chanteuse palestinienne Dalel Abu Amneh, le chanteur et multi-instrumentiste égyptien Hamza Namira et le célèbre chanteur libanais Wael Jassar.

La musique engagée sera présente avec le célèbre artiste libanais Marcel Khalifa qui sera présent dans un concert intitulé ” Mahmoud, Marcel et Moi ” de Marcel Khalifé et Bachar Mar-Khalifé.

Pour ce qui est des concerts tunisiens, et outre son ouverture vers l’extérieur, le festival qui a tenu à focaliser sur la participation nationale en vue de soutenir l’artiste et le créateur tunisien, a programmé entre autres Faouzi Ben Gamra et Salah Farzit dans un concert ” Ode à la joie ” de Chedi Garfi, de Lotfi Bouchnak, Sabry Mosbah, l’auteur-compositeur, DJ, poète et metteur en scène l’artiste aux multiples facettes Benjamy, du violoniste Zied Zouari dans un spectacle “” Wed?a ” de Aida Niati et Zied Zouari ainsi que le rappeur tunisien A.L.A.

Une grande partie de la programmation est axée sur le théâtre qui sera présent avec Taoufik Jebali, Leila Toubel, Wafa Taboubi, Nizar Saidi, Aziz Jebali, Najoua Miledi et Cyrine Gannoun.

Ci-après le programme détaillé de la 56ème édition du FIH :

– Mercredi 13 juillet 2022 : Soirée d’ouverture avec le spectacle ” Ad libitum ” de

Taoufik Jebali (Tunisie)

– Vendredi 15 juillet 2022 : Spectacle de musique et de danse traditionnelle ”

Original fusion ” de Zouheir Gouja (Tunisie)

– Samedi 16 juillet 2022 : Concert de Sabry Mosbah (Tunisie)

– Dimanche 17 juillet 2022 : Concert de Andrea Griminelli (Italie)

– Mardi 19 juillet 2022 : Pièce de théâtre ” La dernière ” de Wafa Taboubi

(Tunisie)

– Mercredi 20 juillet 2022 : Concert de A.L.A (Tunisie)

– Jeudi 21 juillet 2022 : Concert de Bab L’Bluz (France – Maroc)

– Vendredi 22 juillet 2022 : Concert de Son Lux (USA)

– Samedi 23 juillet 2022 : Concert de Faouzia (Canada)

– Dimanche 24 juillet 2022 : Concert ” Ode à la joie ” de Chedi Garfi (Tunisie)

– Mardi 26 juillet 2022 : Pièce de théâtre ” Dark Side ” de Nizar Saidi (Tunisie)

– Mercredi 27 juillet 2022 : Concert de Lotfi Bouchnak (Tunisie)

– Jeudi 28 juillet 2022 : Concert de Los Van Van (Cuba)

– Samedi 30 juillet 2022 : Pièce de théâtre ” Evasion ” de Aziz Jebali (Tunisie)

– Dimanche 31 juillet 2022 : Concert de l’Orchestre national de Barbès (France)

– Mardi 02 août 2022 : Pièce de théâtre ” Yakouta ” de Leila Toubel (Tunisie)

– Mercredi 03 août 2022 : Concert ” DABA ” de Oum (Maroc) ainsi que le Concert ” Kahru Musiqa ” de Badiaa Bouhrizi (Neysatou) (Tunisie)

– Jeudi 04 août 2022 : Concert ” Sueurs Chaudes ” de BENJEMY (Tunisie)

– Vendredi 05 août 2022 : Concert de Dalal sous la direction de Maestro Mohamed Lassoued (Palestine)

– Samedi 06 août 2022 : Concert de Hamza Namira (Egypte)

– Dimanche 07 août 2022 : Spectacle ” Rboukh ” de Hatem Lajmi (Tunisie)

– Lundi 08 août 2022 : Pièce de théâtre ” Pour les hommes uniquement ” de Najoua Miled (Tunisie)

– Mardi 09 août 2022 : Concert de Kurt Rosenwinkel (USA)

– Mercredi 10 août 2022 : Concert ” Mahmoud, Marcel et Moi ” de Marcel Khalifé et Bachar Mar-Khalifé (Liban)

– Jeudi 11 août 2022 : Concert ” Wed?a ” de Aida Niati et Zied Zouari (Tunisie)

– Samedi 13 août 2022 : Pièce de théâtre ” Club de chant ” de Cyrine Gannoun (Tunisie)

– Dimanche 14 août 2022 : Concert de Wael Jassar (Liban)

– Mardi 16 août 2022 : Spectacle chorégraphié ” Roméo et Juliette ” du Théâtre de l’Opéra (Tunisie)

– Mercredi 17 août 2022 : Concert de Kel Assouf (Belgique)

– Vendredi 19 août 2022 : Soirée de clôture avec” Hammamet chante Adnen” de Adnen Chaouachi qui sera accompagné sur scène par la troupe musicale d’Abderrahmane Ayadi (Tunisie)