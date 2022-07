Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Ben Arous ont dépassé les 140 000 quintaux depuis le début de la saison de la moisson, selon les estimations des services du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

La production totale des céréales est estimée à plus de 150 000 quintaux pour la saison 2021-2022.

A noter que la superficie emblavée pour cette saison a atteint 8 030 hectares. Les superficies semées se répartissent à raison de 4 050 hectares destinés au blé dur et tendre en plus de 3 800 hectares pour l’orge et 180 hectares pour le triticale.