L’appel à candidatures de la septième édition du “Prix francophone de l’innovation dans les médias” a été lancé le 1er juillet, annonce l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Lancé conjointement par l’OIF, Radio France internationale (RFI) et Reporters sans Frontières (RSF), cet appel s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 88 Etats et gouvernements membres de la Francophonie. Il s’agit de médias qui ont su développer des offres innovantes, prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information.

Les médias lauréats recevront une dotation de 15 000 euros pour le premier prix, 10 000 euros pour le deuxième prix et 5 000 euros pour le troisième prix. Ils seront désignés par un jury composé de représentants de l’OIF, de RFI et de RSF ainsi que d’autres personnalités du monde des médias francophones.

Les candidatures doivent être transmises par courriel au plus tard le 31 août 2022 (à 23:59 heure de Paris) à l’adresse suivante : tidiane.dioh@francophonie.org.

Toutes les informations sur ce prix sont consultables sur le site de l’OIF (https://www.francophonie.org/PFIM-2022-infos-pratiques#)