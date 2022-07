Dans le gouvernorat de Tozeur, 11 projets dans le domaine de l’enfance font actuellement l’objet d’études techniques et seront réalisés avec des fonds d’une valeur d’environ 12 millions de dinars.

Les autorités régionales se focalisent actuellement sur quatre projets majeurs et qui consistent notamment en l’aménagement du Centre de l’enfance à Tozeur, du Centre de l’enfance à Tameghza, du Centre régional de l’informatique pour enfants et du Siège du commissariat régional de l’enfance à Tozeur. Le coût de ces projets s’élève à 8 millions de dinars, indique le commissaire régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Mongi Chtioui.

D’autre projets portent sur l’aménagement d’un centre de l’enfance à Hezoua, la création d’une aire de jeux gazonnée au club d’enfants situé à la cité Essalem à Tozeur et la transformation du club d’enfants de Hammet Jerid en un centre d’enfance.