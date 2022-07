A l’occasion du 30ème anniversaire de son intervention en Tunisie, l’Agence française de développement (AFD) a organisé, le 28 juin 2022, une conférence à la Cité des sciences de Tunis sur le thème : « Climat, environnement, biodiversité : des priorités pour la Planète, des actions pour la Tunisie », conférence à laquelle ont participé plusieurs personnalités tunisiennes et françaises et environ 200 experts et décideurs impliqués sur ces questions.

Présent pour l’ouverture de la conférence, André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, s’est félicité de l’organisation de cette rencontre sur les enjeux de climat, d’environnement et de biodiversité, qui sont « fondamentaux pour l’avenir de la Tunisie et au cœur des priorités de la diplomatie française ».

Depuis 30 ans, l’AFD intervient en Tunisie pour réduire les vulnérabilités socioéconomiques, mais également pour contribuer à préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique, afin de permettre à la Tunisie un développement juste et durable. Un partenariat qui s’est renforcé considérablement depuis 2011, avec près de 2 milliards d’euros en 10 ans, 130 projets financés, et des résultats concrets pour des milliers de Tunisiennes et de Tunisiens.

Le diplomate français d’ajouter : « depuis 30 ans, la France, à travers l’AFD, investit en Tunisie pour un développement durable, encourager les investissements résilients, accompagner la transition énergétique des acteurs publics et appuyer la société civile engagée pour l’environnement ».

La Tunisie est considérée parmi les pays méditerranéens les plus exposés aux changements climatiques. Elyes Hamza, ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de le souligner : « le changement climatique est aujourd’hui une réalité », et que, par conséquent, «… il était urgent d’aider les agriculteurs à s’adapter, par une plus grande mobilisation des ressources en eau et une meilleure gestion de la demande ».

Au cours de la table-ronde de clôture de la conférence, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a tenu à révéler que « le 4ème axe de la vision 2035 en cours d’élaboration concerne l’environnement, afin d’assurer une trajectoire de développement durable à la Tunisie.

De son côté, Christian YOKA, directeur Afrique de l’Agence française de développement, dira que, face à l’importance de ces enjeux, « il faut agir dès aujourd’hui, pour trouver et soutenir toutes les forces de changement pour infléchir notre trajectoire globale et s’adapter au plus vite aux impacts déjà irréversibles de nos trajectoires passées ».

Et de promettre : « l’AFD se tiendra aux côtés de la Tunisie, des Tunisiennes et des Tunisiens, au cours des 30 prochaines années, je l’espère, pour relever ces défis majeurs et s’engager dans un développement résilient ».

A propos de l'AFD :

L’Agence Française de Développement (AFD), acteur central de la politique de développement de la France, est une Institution financière publique et solidaire. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer.

Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun.

Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays.

Le groupe AFD intervient en Tunisie depuis 1992 et a soutenu environ 200 projets et programmes représentant 4 Mds € d’engagements financiers. Tous ses outils financiers y sont mis en œuvre (prêts, subventions, garanties, participations) en faveur de l’Etat, des entreprises publiques et privées, des institutions financières, des collectivités locales et du secteur associatif, au service de l’emploi, du soutien à la jeunesse et du développement des infrastructures et des territoires, avec un accent sur les interventions participant au rééquilibrage régional et à la lutte contre le changement climatique.

