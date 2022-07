L’Institut de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (IRESA) et l’Agence italienne pour la coopération au développement ont signé, vendredi, un accord de coopération visant à renforcer l’appui technique, afin d’assurer la pérennité des systèmes de production en Tunisie, d’après un communiqué publié par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

S’inscrivant dans le cadre du programme d’appui au développement durable dans le secteur de l’agriculture et de la pêche en Tunisie, cet accord, financé par l’Union européenne, prévoit l’élaboration d’un programme de recherche sur une période de six ans, sur la période 2022-2028, lequel programme est axé sur les systèmes de production et les moyens de les développer et d’assurer leur pérennité face aux changements climatiques.

L’accord prévoit, aussi, la mise en place des mécanismes de suivi et d’évaluation basés sur des résultats et des indicateurs scientifiques pouvant être exploités pour développer davantage le secteur de l’agriculture et de la pêche de manière durable.

La cérémonie de signature de l’accord a été présidée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, en présence de responsables de l’Agence Italienne pour la coopération au développement.