La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhadj Moussa, et son homologue des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, viennent de signer un programme exécutif de coopération, conformément à l’accord signé le 15 mai 2020.

Selon un communiqué du ministère de la Famille, ce programme exécutif comprend une série d’activités culturelles et artistiques à l’occasion de la Journée nationale de la femme et la cérémonie de remise du prix de la meilleure recherche scientifique féminine au titre de l’année 2022 et plusieurs autres activités dont la contribution à l’enrichissement des bibliothèques au sein des établissements de l’enfance, de la femme et des personnes âgées placés sous la tutelle du ministère de la Femme.

Ce programme exécutif stipule également la coopération continue entre les deux parties et l’organisation des activités des établissements relevant des deux ministères.

La ministre des Affaires culturelles souligne la nécessité de faire bénéficier tous les Tunisiens d’un contenu culturel par toutes les structures de l’état.

De son côté, Belhadj Moussa a indiqué que son département a misé sur le capital humain à travers les secteurs de la femme, de l’enfance et de la famille en général, signalant l’importance de la culture dans le changement des comportements et des mentalités.