Les travaux de la 39e session de l’Institut de défense nationale ont pris fin, vendredi 1er juillet 2022. La session a porté sur le thème de “L’aspect stratégique de l’Afrique pour la Tunisie: Une approche globale pour une stratégie nationale de coopération tuniso-africaine”.

Cette rencontre est organisée sous la présidence du ministre de la Défense, Imed Memmiche, en présence des membres du Conseil supérieur des armées.

Le ministre a, à cette occasion, salué les efforts fournis par les responsables de l’Institut de défense nationale pour ancrer davantage la recherche et la prospection, renforcer les relations de coopération avec les associations, les centres de recherche et d’études stratégiques nationales et internationales ainsi que les structures de l’Etat concernées par les affaires de sécurité et de défense.

Cité dans un communiqué du ministère de la Défense, Memiche a indiqué que le projet de cette stratégie requiert la mise en place d’un plan de travail applicable à court, moyen et long terme et la garantie du suivi, du contrôle et de l’évaluation.

“L’institution militaire est concernée par cette stratégie dans la mesure où la coopération internationale dans le domaine militaire constitue un des axes de ses plans d’action pour promouvoir ses capacités pour la période 2021-2030”, a-t-il précisé.

Le ministre de la Défense a, à cette occasion, décerné des attestations aux lauréats, ajoute la même source.