L’appel à candidatures pour le troisième cycle du fonds saoudien “Red Sea Fund” au titre de l’année 2022 a été lancé le 27 juin. Ce nouvel appel à projet est ouvert aux films arabes et africains en phase de production.

Le Fonds de la Mer Rouge annonce un soutien exceptionnel aux cinéastes pouvant atteindre les 500 000 dollars par film. Ce troisième cycle “soutiendra des réalisateurs d’Arabie saoudite, du Monde arabe et d’Afrique, lançant une nouvelle génération de cinéastes et soutenant des auteurs alors qu’ils amènent leur travail du scénario à l’écran”, lit-on sur le site du festival.

Ce Fonds de quatre cycles s’étend sur toute l’année et offre des financements à des projets aux histoires inédites. Il privilégié les idées audacieuses et originales qui couvrent un large éventail de sujets destinés à informer, éduquer et divertir.

Créé début 2021, le Fonds de la Mer rouge est financé par la Fondation du Festival international de la Mer rouge, en Arabie Saoudite.

Parmi les 97 projets récompensés l’année dernière, 37 étaient en phase de développement.

L’année dernière, le Red Sea Fund était doté d’une enveloppe de 14 millions de dollars avec un programme d’aide pour des films arabes en phase de production et post-production.

Pour sa première année, le Fonds avait prévu de produire 100 films courts et longs métrages, ainsi que des Séries pour la télévision, avec des réalisateurs du Monde arabe et d’Afrique.

Tous les films subventionnés ont figuré dans la sélection officielle de la première édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival – RSIFF) organisée du 06 au 15 décembre 2021 à Djeddah.