Une comédie musicale tunisienne “Ocheg Eddenya” de Abdelhamid Bouchnak sera présentée jeudi 14 juillet sur la scène du Théâtre romain de Carthage, à l’ouverture du Festival International de Carthage (FIC) 2022.

Le FIC fêtera cette année sa 56ème édition, du 14 juillet au 20 août. La soirée de clôture sera animée par la star égyptienne Shirine.

La nouvelle a été révélée, fin mai, par la chanteuse sur son compte instagram, annonçant qu’elle donnera un spectacle à Carthage, le 20 août. Cette habituée du Festival international de Carthage, sera de retour en Tunisie, après un précédent spectacle donné été 2017.

Selon le site du festival, le spectacle d’ouverture est “une comédie musicale grand format inspirée de la série télévisée à succès ” Nouba “, parue en 2 saisons et 50 épisodes pendant ramadan 2019 et ramadan 2020.”

Du grand écran à la scène, le spectacle offre au public tunisien une version vivante de cette œuvre télévisée dans un concept qui rompt les codes avec un mélange harmonieux d’art théâtral, de danse et de chant.

Il retrace les moments forts de la série Nouba et de la société Tunisienne dansant et chantant l’art populaire malgré les difficultés de l’époque. Parmi les stars invitées, Fethi Haddaoui, Rim Riahi, Hamza Bouchnek, Bahri Rahali, Aziz Jebali, Amira Chebli, Hela Ayadi, Chedli Arfaoui, Bilel Briki, Mhadheb Rmili, Hichem Sallem, Tlili Gafsi, Salah Farzit, Samir Loussif, Kafon et Abdelawab Hannaichi.

Ce spectacle inédit plongera les spectateurs au cœur des années 90 avec un contenu émotionnel à couper le souffle entre amour, chagrin, joie et nostalgie.

Abdelhamid Bouchnak a prévu deux nouveaux titres musicaux exclusifs créés et chantés par son père, le grand chanteur Lotfi Bouchnak.

Le FIC est de retour après deux années d’absence à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Une liste préliminaire de certains spectacles au line-up a été annoncée sur le site du festival.

Le programme complet sera dévoilé au cours d’une conférence de presse prévue dans les prochaines jours.

Pour les spectacles déjà annoncés par le site du festival, le prix du billet varie entre 40 et 50 dinars.