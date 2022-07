L’Association ” Les Amis des Oiseaux ” (AAO/BirdLife en Tunisie) a organisé une journée portes ouvertes, mardi 28 juin, pour les parents et les élèves à l’école Al Attar (Sidi Hassine) à l’occasion de la fin de l’année scolaire.

Cette manifestation a été organisée dans le cadre du projet ” justice climatique à Sebkhet Sejoumi ” financé par Hivos et le projet MedBycatch financé par MAVA.

Selon Imen Laabidi, responsable du projet, l’école Al Attar a été choisie pour accueillir cet événement car elle a été le point de départ du projet ” justice climatique à Sebkhet Sejoumi ” qui vise à fournir une approche artistique des répercussions de la mauvaise gestion des terres humides sur la population locale, outre la mobilisation de l’opinion publique et des décideurs par rapport aux concepts de justice climatique.

Elle a, également, expliqué ce choix par la proximité de l’école désignée de la zone humide d’importance internationale inscrite sur la liste établie par la convention internationale Ramsar.

Elle a rappelé que la zone Al Attar fait face à une menace environnementale majeure en raison de la pollution causée par la décharge de Borj Chakir d’où l’idée du lancement du projet à partir de cette école afin de sensibiliser l’opinion publique quant au danger environnemental qui menace les enfants.

Des activités culturelles et éducatives axées sur l’introduction de la justice climatique et de son importance environnementale et sociale ont été organisées dans le cadre de cette journée.

Le chargé du programme artistique du projet ” justice climatique à Sebkhet Sejoumi “, Khaled Zaghdoud a indiqué à l’agence TAP que la meilleure solution pour lutter contre le changement climatique est de sensibiliser les jeunes générations à ce phénomène, ajoutant que l’art reste un très bon outil de sensibilisation bien qu’il soit marginalisé dans les programmes éducatifs.

Dans le cadre du projet ” justice climatique à Sebkhet Sejoumi “, près de 100 élèves ont participé à des activités artistiques autour de la thématique du changement climatique, à un atelier de fabrication d’un pupitre à partir de matériaux recyclés et à des activités de reboisement.