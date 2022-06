Une banque de transition énergétique sera bientôt créée en vertu d’une convention entre la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO).

Elle sera financée grâce à des fonds octroyés par les 18 pays membres de l’APPO et soutiendra des pays africains dans leur transition vers des carburants plus propres, selon Afreximbank.

D’après le président d’Afreximbank, cette nouvelle structure financière va permettre “allocation de capital plus efficace et prévisible entre les combustibles fossiles et les énergies renouvelables”.

Afreximbank estime que l’industrie pétrolière et gazière africaine fait face à des pressions croissantes à mesure que l’investissement international dans les hydrocarbures diminue, a-t-on indiqué.

Les énergies renouvelables devraient connaître une forte croissance en Afrique et représenter près de la moitié de la croissance de la production d’électricité dans les régions subsahariennes du continent d’ici 2040, selon l’Organisation des Nations unies (ONU).

Elles (énergies renouvelables) pourraient représenter jusqu’à 67 pour cent de la production d’électricité en Afrique subsaharienne, d’ici 2030, d’après la même source.