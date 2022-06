Quelque 72 bicyclettes ont été exposées par 30 vendeurs au cours de la 3ème édition du “Souk Bicyclette” qui s’est tenue dimanche 26 juin à Bir Belhassen à l’Ariana, dont 11 ont été vendues au terme de la journée, selon l’association Vélorution qui organise ce souk en collaboration avec la municipalité de l’Ariana.

Un contrat de vente de vélo en bonne et due forme a été proposé aux vendeurs et leurs clients par les volontaires de l’association. Il s’agit d’une tentative pour organiser les transactions sur ce marché dont l’objectif est d’offrir aux tunisois la possibilité d’acquérir un vélo et partant les encourager à utiliser ce moyen de transport propre et économe en énergie.

Le souk qui se tient une fois par mois depuis avril, propose des vélos et différents types d’accessoires et des tenues de cyclistes pour les amateurs de deux roues. Le souk a généré 6000 dinars de revenus pour les vendeurs, d’après Vélorution.