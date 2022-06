La chanteuse palestinienne Dalel Abu Amneh a annoncé sur sa page facebook qu’elle sera, dans le cadre de sa tournée arabe (Maroc, Jordanie, Tunisie, Palestine), en Tunisie pour animer deux soirées: la première le 5 août prochain dans le cadre de la 56ème édition du Festival international de Hammamet (FIH, 13 juillet-19 août 2022).

Le 7 août elle donnera un deuxième concert et ce dans le cadre du festival international de Dougga.

Chanteuse, productrice et neuroscientifique, la jeune artiste a su créer à travers ses chansons un univers musical à la fois palestinien et universel en interprétant de la musique classique et folklorique du patrimoine musical arabe. Parmi ses titres “Aghar men 9alby”,”Nami”,”Ya filistinia”.

La chanteuse palestinienne Dalal Abu Amneh devait donner un spectacle le 11 août 2021 dans le cadre du festival international de Carthage, un concert qu’elle avait annulé à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus.