Une réunion a été tenue mardi entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et le directeur exécutif de l’organisation arabe des réseaux de recherche et d’éducation, Youssef Tarman.

La rencontre a été axée sur les préparatifs pour la tenue de la conférence de l’organisation prévue en Tunisie les 19 et 20 juillet 2022 en coopération avec le centre El Khawarizmi.

La conférence permettra d’évoquer le sujet des sciences ouvertes dont l’intelligence artificielle et la coopération scientifique, indique un communiqué rendu public mercredi par le ministère.

Boukthir a mis en relief, à cette occasion, l’importance de coordination entre les pays arabes afin de consolider la recherche scientifique et encourager l’innovation. Il a, à ce propos, exprimé la disposition du ministère pour le soutien des efforts de l’organisation arabe des réseaux de recherche et d’éducation.

Le ministre a également signalé que la réalisation de ces objectifs nécessite le développement de l’infrastructure électronique des recherches et des sciences.

Les efforts sont déployés afin de promouvoir la recherche scientifique entre les différentes parties, a notamment ajouté le ministre. Youssef Tarman a, pour sa part, mis en relief le rôle de la Tunisie au sein de l’organisation en matière de recherche et d’innovation.