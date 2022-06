Des responsables de la Banque africaine de développement (BAD) ont présenté, mardi, lors d’un atelier de travail tenu à Gammarth, le plan d’action et la vision de la banque pour la période 2021-2030 dans le domaine du développement de l’industrie pharmaceutique et des vaccins, soulignant les opportunités de coopération entre la Banque et les secteurs public et privé pour développer l’industrie pharmaceutique localement et au niveau du continent africain.

Le directeur Général du Bureau Régional de la BAD en Tunisie, Mohamed Al-Azizi a déclaré à la TAP que la tenue de cet atelier, le premier du genre en Tunisie, vise à présenter la stratégie de la BAD dans le domaine de la promotion de l’industrie pharmaceutique et du vaccin aux niveau local et africain.

Il a souligné que la BAD a mobilisé des fonds importants pour promouvoir la production de médicaments, que ce soit localement ou dans les pays africains, en plus des fonds et des aides relatives au soutien à l’exportation de médicaments et de vaccins vers les pays du continent africain.

La BAD cherche, selon lui, à renforcer la capacité de production de médicaments sur le continent africain et à assurer sa sécurité pharmaceutique en raison de la fragilité de son système de santé et pharmaceutique, notamment avec la propagation de la pandémie de Covid 19.

Selon les statistiques présentées aujourd’hui par la BAD, le continent africain souffre d’une dépendance en matière d’approvisionnement en médicaments avec 70% de médicaments importés et une production de vaccins qui ne dépasse pas 1% des besoins des pays africains.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Ali Mrabet a déclaré à la TAP que la stratégie de la BAD offre d’importantes opportunités aux secteurs public et privé en Tunisie pour développer la fabrication de médicaments et de vaccins et promouvoir les exportations vers les pays du continent africain.

Il a souligné que le développement de l’industrie pharmaceutique est l’un des quatre grands axes sur lesquels repose la stratégie nationale de santé, notant que la BAD compte soutenir la Tunisie dans le financement de la production de médicaments et de vaccins ainsi que dans le renforcement des exportations tunisiennes vers l’Afrique.

Pour sa part, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saeid, a déclaré que la BAD a mobilisé une enveloppe de 111 milliards de dollars pour les investissements liés à l’industrie pharmaceutique et du vaccin.

Il a souligné que le rôle de la BAD sera déterminant dans la réalisation de la sécurité pharmaceutique sur le continent africain, à travers le partenariat et la coopération entre la Banque et ses partenaires des secteurs public ou privé.

La Tunisie compte 35 entreprises actives dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, dont la production couvre 75% du marché local. La capacité d’exportation du secteur s’élève à 21 % de la production nationale.

Les médicaments fabriqués en Tunisie sont exportés vers 24 pays africains en plus des pays du Golfe et de l’Europe. Les recettes d’exportation en 2021 se sont élevées à environ 280 millions de dinars, selon les données fournies à la TAP par le président de la Chambre syndicale nationale des industries pharmaceutiques, Tarek Hammami.