Les participants à une conférence nationale sur “La transformation numérique pour le développement des institutions de sécurité sociale” qui se tient les 28 et 29 juin courant à Tunis, discuteront, des opportunités et des défis favorisant le développement de politiques de transformation numérique et technologique dans le domaine de la sécurité sociale dans la région arabe afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 grâce à l’usage de la numérisation et de la technologie, dans la lutte contre la pauvreté et au service de la protection sociale.

La conférence qui est organisée à l’initiative de l’Association Arabe de Sécurité Sociale en partenariat avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), se penchera sur l’examen de la question de la transformation numérique en termes de concepts, d’enjeux, de bonnes pratiques et de solutions innovantes. Il s’agit, également, de passer en revue les politiques de transformation numérique et la technologie moderne pour des services plus efficaces et une protection globale.

Prennent part à cette rencontre 26 représentants de 10 pays arabes à savoir l’Algérie, le Maroc, la Jordanie, le Bahreïn, l’Irak, le Sultanat d’Oman, la Palestine, le Liban, l’Egypte et la Mauritanie.

Des rapports techniques sur “les politiques de transformation numérique et la technologie moderne”, “la transformation numérique pour des services plus efficaces et une protection globale”, “les bonnes pratiques et les solutions innovantes dans le domaine de la transformation numérique” seront présentés par des experts de l’Organisation internationale du travail (OIT), de la commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO de l’ONU) et de pays arabes.

Le directeur général de la CNSS, Imed Turki, a, à cette occasion, déclaré à la presse que la Tunisie connaît une mutation importante en matière de numérisation, de développement et de rapprochement des services des citoyens, notant que les services de la caisse s’emploient à aplanir les difficultés afin de parvenir d’ici deux ans à zéro document administratif.

Il a estimé que le développement du système numérique est un travail participatif entre le citoyen et les employés de la sécurité sociale à travers le recours à tous les mécanismes de communication pour conscientiser le citoyen afin qu’il soit un acteur agissant dans le système numérique.

Le taux de couverture sociale en Tunisie a atteint, en 2021, 87,7%.

Le nombre des assurés sociaux s’élève à 4 434 274 personnes, tandis que le volume des prestations servies par les caisses de sécurité sociale aux assurés et à leurs familles est estimé à 12 577 millions de dinars, soit 11,4 % du produit intérieur brut.

Pour sa part, le président de l’Association arabe de sécurité sociale et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Liban, Mohamed Karki, a déclaré aux médias que l’objectif de la transformation numérique dans le domaine de la sécurité sociale vise, en particulier, à rapprocher les services du citoyen arabe et à les numériser et que le projet numérique dans la région arabe diffère d’un pays à l’autre en fonction des moyens matériels et logistiques disponibles et d’une infrastructure numérique adéquate.