Le renforcement de l’infrastructure de base constitue un facteur essentiel pour impulser l’investissement dans la délégation de Béni Khaled (gouvernorat de Nabeul) et inciter davantage les investisseurs à lancer des projets et par conséquent créer des emplois au profit des habitants de cette région.

“Nous avons programmé une extension de notre unité de production mais en raison de l’absence d’une infrastructure de qualité telle la route qui mène à la zone industrielle de Sidi Toumi où est située notre entreprise, le projet a été reporté”, a indiqué à l’Agence le Directeur général de la société NANI Sarl, Volker Kasten.

” D’autres investissements étaient aussi prévus par notre société comme la construction d’un village d’enfants et le réaménagement d’un jardin d’enfants mais ont été annulés face à la mauvaise infrastructure routière, a-t-il déploré, appelant au réaménagement de la voie routière entre Béni Khaled et la zone industrielle.

“Nous avons lancé plusieurs appels aux autorités et exprimé notre disposition à intervenir dans ce sens, de manière qui nous permettra de bénéficier des subventions et exonérations fiscales mais en vain”, a affirmé la même source, rappelant que la Société allemande NANI Sarl, spécialisée dans la fabrication de produits des figurines pour enfants, est implantée au Cap Bon (Menzel Bouzelfa et Béni Khalled) depuis 1982 et assure plus de 3500 emplois).

Réalisée moyennant une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dinars (MD), Nani Sarl est la seule entreprise installée dans la zone industrielle de Sidi Toumi, disposant de la plus grande usine sans poteaux en Afrique, sur une superficie de 65 mille m2, a souligné Marc Kraut, fondateur de l’usine.

“En l’absence d’une infrastructure solide, la société ne peut pas concrétiser d’investissements futurs comme la construction d’une autre unité de production et de logistique dans la zone industrielle de Sidi Toumi sur 8000 m2, avec un investissement de 15 MD, et permettant la création de 500 nouveaux emplois”, a-t-il regretté.

Sur cette question, le secrétaire général du gouvernorat de Nabeul, Faicel Jouini a précisé à l’Agence TAP que des solutions ont été apportées au problème d’accès à la zone industrielle de Sidi Toumi, qui est d’ordre foncier.

Il a fait savoir que le revêtement de cette route raccordant directement la zone industrielle de Sidi Toumi à Béni Khalled, coûte à l’Etat près de 7MD.

Aménagée avec une enveloppe de 3,3 millions de dinars, la zone industrielle de Sidi Toumi, dont les travaux ont démarré en juillet 2018, s’étende sur une superficie de 36 hectares et devra créer une dynamique économique dans la région.