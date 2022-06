En à peine un an, la société Debrasy semble avoir maîtrisé la gestion de tous les produits recyclables collectés en Tunisie, du ramassage à la vente en passant par la collecte et tri, comme nous l’a confié son fondateur, Rached Chaibi qui ambitionne de donner à cette activité une réelle dimension sociale et économique.

En plus de ça, il a pu connaitre le monde des berbechas de très près grâce à l’implication d’une dizaine d’entre eux dans l’activité de la société, ce qui fait la spécificité Debrasy. C’est en fait la seule société de collecte ou de traitement de déchets recyclables qui met à la disposition des agents qui lui vendent ces produits du matériel roulant pour leur faciliter la tâche. Les autres ne soucient aucunement des conditions de travail des berbechas, de leurs âges ou de leurs conditions sociales.

Pis encore, la majorité des grossistes intermédiaires entre les berbehcas et les sociétés de traitement et de recyclage opèrent en majorité dans le parallèle. Debrasy veut se positionner comme l’unique acteur réglementé dans la place de Bhar Lazreg à la banlieue nord de Tunis.

Rached Chaibi appelle d’ailleurs Bhar Lazreg, « la place de recyclage et des produits recyclables », en ce sens qu’elle abrite avec d’autres localités de La Marsa à peu près 300 berebchas.

Du matériel roulant, une appli et une Debrasy Shop

Debrasy souhaite entamer les premiers pas d’un grand rêve qui commence par la fourniture du matériel roulant aux berbechas mais qui le dépassera pour :

Encourager le tri à la source pour le compte des berbechas les plus vulnérables et leur reconversion professionnelle pour la plantation d’arbres (il en manque beaucoup à Bhar Lazreg) et pour s’occuper des animaux errants – déjà des liens se tissent entre certains berbechas et les animaux autours des poubelles ;

Développer une application mobile pour le compte des berbechas afin qu’ils soient alertés de l’existence de produits recyclables et de minimiser leurs recherches à la poubelle ;

Promouvoir une solution de traitement des déchets solides qui impliquerait les berbechas et qui éviterait les cités tunisiennes la situation que vit la ville de Sfax. Debrasy a son propre concept qu’elle œuvrera à développer et à présenter aux communes ; accompagnée, elle espère une offre de financement ;

Lancer Debrasy Shop pour donner une deuxième vie que les berbechas pourraient récupérer, matelas, meubles, équipements électroménagers…

Un modèle économique et des valeurs humaines

Pour atteindre ces objectifs, l’entrepreneur est en train de consolider le modèle économique à travers le renforcement de partenariats avec des opérateurs économiques solides dans le domaine du recyclage. Il a aussi pu impliquer des immigrés subsahariens, qui se sont avérés très performants et très attachés à des valeurs humaines qui sont en perte de vitesse parmi nos concitoyens, à savoir l’honnêteté au travail et la persévérance. L’ingéniosité de l’entrepreneur lui a permis de trouver le cadre adéquat pour les impliquer sous un modèle de partage de revenu.

En l’entendant parler de ces deux catégories sociales, on comprend tout de suite qu’il s’agit d’un entrepreneur social au sens moderne du terme. Ce n’est donc pas quelqu’un qui cherche à se remplir les poches aux dépens de ses employés. Il veut les aider à s’en sortir, comme on dit, des difficultés sociales dans lesquelles ils se trouvent en faisant en sorte qu’ils vivent du fruit de leur travail.

Investisseurs sociaux, à vos marques

Voilà la raison pour laquelle Rached Chaibi sollicite toutes les bonnes volontés des partenaires en somme, entre autres responsables municipaux, investisseurs, syndicalistes, pour pouvoir l’aider à mener à bien cette tâche gigantesque mais éminemment noble en termes économique, environnemental et social. Il présente sa Société comme un trait d’union entre les bénéficiaires, berbechas et Africains du sud du Sahara et toute la société tunisienne, société civile et citoyens conscients de la problématique.

Pour réussir la tâche d’impliquer de nouveaux investisseurs comme les deux jeunes ingénieurs qui sont convaincus de la réussite de Debrasy, Abdelmoutaleb Jlidi et Firas Saadaoui, qui viennent d’acheter des parts dans le capital Debrasy, l’entrepreneur tient beaucoup à renforcer la transparence de la société en n’acceptant que de paiements sur facture, en notant toutes les quantités qui sont collectées par les agents ou celles qui sont achetées à des tierces parties. Un jour, tout sera digitalisés pour faciliter au maximum l’accès à l’information sur la performance de l’entreprise aux nouveaux investisseurs et partenaires.

Enfin, c’est un rêve qui se réalise peu à peu grâce à beaucoup de sacrifice, effort et conviction et dont les quatre piliers pourront voir les jours si les partenaires avec les ressources nécessaires acceptent de s’impliquer.

En tout cas, à travers ce que nous avons vu, le fondateur de Debrasy possède tous les ingrédients et atouts pour réussir.

Tallel BAHOURY