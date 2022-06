L’Institut français de Tunisie (IFT) lance la deuxième session du programme d’aide à la publication au titre de l’année 2022 à destination des éditeurs tunisiens.

Cette deuxième session a été ouverte le 23 juin alors que la date limite de dépôt des dossiers est fixé au 26 août. L’examen des dossiers se fera le 16 septembre et la proclamation des résultats est prévue le 26 du mois.

Ce programme lancé en janvier dernier est baptisé au nom de l’écrivain franco-tunisien Abdelwahab Meddeb (17 janvier 1946 – 6 novembre 2014). Il est ouvert aux éditrices et éditeurs qui souhaitent publier en français une œuvre originale, un ouvrage déjà publié en France ou une œuvre traduite du français.

Deux sessions de ce Programme d’aide à la publication sont proposées pour cette année et chaque session fait l’objet d’un appel à projets publié sur le site de l’IFT.

Ces programmes visent à favoriser des projets éditoriaux innovants tant, dans leur contenu que dans leur forme, notamment en matière de littérature contemporaine, de littérature jeunesse et/ou de bande dessinée ayant l’ambition de s’adresser à un large public. Une attention particulière est accordée aux projets de traduction du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français, d’ouvrages depuis leur langue originale.

La priorité est donnée à la fiction contemporaine et au débat d’idées favorisant le rapprochement des espaces francophones et arabophones. Tous les types d’ouvrages sont éligibles, excepté les manuels scolaires, les ouvrages techniques, les guides ou les livres pratiques. Chaque ouvrage proposé sera publié à compte d’éditeur sachant que chaque éditeur peut au plus soumettre deux projets éditoriaux par session.

Le “Programme d’aide à la publication” Abdelwahab Meddeb inclut le soutien aux cessions de droit du français vers le français (coédition), les cessions du français vers l’arabe ou vers le tunisien dialectal (quand aucune autre traduction en arabe n’a été publiée) et de l’arabe (ou tunisien dialectal) vers le français. En accordant des aides au financement des coéditions, les éditeurs tunisiens intéressés par l’acquisition de droits d’éditeurs français auront la possibilité de publier en français des ouvrages dont le prix sera adapté au prix du marché local.

La sélection des litres retenus sera faite par une commission franco-tunisienne composée de 8 membres, dont 4 femmes et 4 hommes. Il s’agit de professionnels du livre et experts dans les domaines littéraires couverts par le programme d’aide à la publication.

Les éditeurs tunisiens en sont de fait exclus. La commission prendra en compte notamment les critères de qualité littéraire, scientifique ou artistique du projet. Une attention est également accordée aux nouveaux médias et au format numérique.

L’implication de l’éditeur tunisien et sa capacité à développer dans la durée une politique de publication d’auteurs francophones et de traduction sont parmi les critères de sélection. Le montant de l’aide ne peut dépasser 40 % du coût de fabrication total de la proposition éditoriale et demeure à l’appréciation de l’Institut français de Tunisie.

Les Programmes d’aide à la publication (PAP) soutiennent le travail des éditeurs locaux désireux d’inclure dans leur catalogue, soit en version traduite soit en version originale des textes d’auteurs de langue française, initialement publiés en France à compte d’éditeur. Depuis 30 ans, ces programmes ont permis de contribuer à la traduction et à la publication de plus de 15 000 titres d’autrices et d’auteurs francophones dans 75 pays.