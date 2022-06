(à laisser en instance)

Un groupe de journalistes, photographes et cardeurs de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) effectuent une visite au gouvernorat de Nabeul du 27 juin au 2 juillet 2022.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme “Zoom sur les Régions”, fruit du partenariat conclu en 2018 entre l’Agence TAP et la Fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

L’équipe de l’Agence TAP réalisera un ensemble de travaux journalistiques écrits et audiovisuels sur les spécificités du gouvernorat de Nabeul, les principales préoccupations de ses habitants ainsi que les projets en cours et prévus dans la région.

Parmi les questions qui seront traitées à cette occasion, les problèmes de la pollution des lagunes de Korba et Tazarka, les projets innovants dans les domaines de l’agriculture, l’artisanat et le tourisme, les problèmes des ports de pêche à Kélibia, la saison de cueillette des tomates et la récolte estimée, le projet de dédoublement de la voie routière entre Nabeul et Kélibia.

Des visites de terrain seront faites, pendant cette semaine, dans des entreprises tunisiennes et étrangères implantées dans la région, en plus d’entretiens qui seront menés avec des responsables régionaux et d’acteurs de divers domaines.

Au premier jour de cette visite, l’équipe de l’Agence TAP a eu une rencontre avec la nouvelle gouverneure de Nabeul Sabeh Mallek qui a, à cette occasion, présenté un exposé sur les projets réalisés et d’autres en cours dans la région, avant de se rendre à l’entreprise allemande NANI sarl, installée à Béni Khalled depuis 1982 et spécialisée dans la production de figurines pour enfants au Cap Bon, qui a investit d’importantes sommes dans l’amélioration de l’environnement social et l’infrastructure de la région.

A rappeler que le programme “Zoom sur les régions”, qui a atteint à présent sa 16ème édition, vise essentiellement à renforcer l’information régionale et de proximité au sein de l’Agence TAP, diversifier les produits journalistiques publiés et former les journalistes sur les techniques médiatiques digitales dont le “mobile journalisme”.