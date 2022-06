Inetum, leader européen des services et solutions numériques, annonce aujourd’hui l’acquisition de la société “Do IT Wise”. Do IT Wise est l’un des plus grands partenaires Elite ServiceNow indépendants en Europe et une société de conseil primée, spécialisée dans l’offre de conseils stratégiques, de consulting, d’intégration, de formation et de support sur la plateforme ServiceNow.

Cette acquisition significative contribue au plan de croissance du groupe Inetum en lui permettant de renforcer son leadership sur l’offre ServiceNow dans l’ensemble des marchés où le Groupe opère.

La combinaison des offres et expertises d’Inetum et de Do IT Wise donne naissance à un nouvel outsider mondial dans les domaines de la gestion des services aux entreprises et de digitalisation, bénéficiant des nombreuses synergies relatives à l’exploitation des capacités ServiceNow de bout en bout de Do IT Wise au niveau du Groupe, et du développement de nouvelles expertises sur ServiceNow (ex. Low code/App Engine).

Do IT Wise, un partenaire Elite indépendant de ServiceNow en Europe

Do IT Wise s’est imposé comme un partenaire de référence de l’offre ServiceNow en Europe, avec des clients prestigieux notamment en DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), au Royaume-Uni, en Belgique et dans les pays nordiques. ServiceNow, plateforme d’automatisation de flux de travail basée sur le cloud, permet aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle en rationalisant et en automatisant les tâches de travail de routine. ServiceNow s’inscrit parmi les meilleures solutions pour améliorer la productivité des entreprises à travers, notamment, le développement d’applications en no code.

Do IT Wise dispose d’une base clients locale et internationale autour d’un portefeuille de solutions à forte valeur ajoutée et une plateforme offshore performante.

Inetum consolide sa position et son offre stratégique en Europe

Vincent Rouaix, Président-directeur général du groupe Inetum, déclare : « Avec cette acquisition, Inetum développe ses capacités d’accompagnement de la plateforme ServiceNow en offrant à ses clients une expertise renforcée et une capacité opérationnelle éprouvée. De plus, en ligne avec notre plan stratégique UPSCALE25, Inetum renforce son partenariat à long terme avec ServiceNow pour devenir un leader mondial en étendant la portée de la pratique à l’ensemble de nos 26 pays où le Groupe opère. Dans le même temps, le Groupe ouvre une nouvelle plateforme de delivery performante et compétitive en Bulgarie, venant encore accélérer le développement de sa plateforme offshore sur des expertises de pointe. »

Idan Harel, CEO de Do IT Wise déclare : « Do IT Wise a été le partenaire indépendant ServiceNow le plus fort en Europe de l’Est, menant des projets de transformation pour ses clients sur la plateforme ServiceNow. En rejoignant Inetum, nous voyons une opportunité incroyable d’élargir notre base clients et nos offres au sein des clients du Groupe, et de doubler notre croissance en moins de 3 ans. »

Marin Marinov, Directeur des ventes et des services de Do IT Wise, ajoute : « La culture de Do IT Wise consiste à offrir une valeur exceptionnelle et un impact positif à nos clients, partenaires, équipes et à la société en général. Je suis absolument ravi de rejoindre une organisation qui partage les mêmes valeurs et la même vision. Les synergies au sein de notre portefeuille, de notre expertise et de notre présence sur le marché sont importantes et nous placent en position d’offrir un impact positif encore plus grand à toutes nos parties prenantes. ».

A propos de Do IT Wise :

Basée en Bulgarie, Do IT Wise est un partenaire Elite de ServiceNow, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur offrant des services de conseil stratégique, de mise en œuvre, d’intégration et d’exploitation en complément de ServiceNow pour les offres ITOM, ITSM, ITBM, CSM, GRC/IRM, SecOps et Applications intelligentes. La société a fait ses preuves en matière de projets réussis dans tous les secteurs verticaux de l’industrie, avec un accent particulier sur les secteurs Télécoms et Fournisseurs de Services, Banque et Finance, Transports et Industries.

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 27 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.