La commission régionale d’octroi des avantages financiers à Siliana a approuvé l’attribution de financements au profit de 23 projets agricoles intégrés.

Parmi ces projets, sept portant sur la plantation d’arbres fruitiers et d’adoption de systèmes d’irrigation économiques en eau ainsi que des opérations d’acquisition de matériel adapté aux grandes cultures et de construction d’entrepôts de stockage des fourrages, indique le directeur régional de la promotion des investissements agricoles à Siliana, Samir Jaouadi.

D’autres opérations d’investissement agricoles (16 projets) sont liées à l’acquisition d’équipements d’irrigation goutte à goutte, l’élevage de bétail et la plantation d’amandiers et d’oliviers. Sachant que notant que les avantages accordés varient entre 15 et 60% de la valeur totale de l’investissement.

Depuis le début de l’année, la commission d’octroi des avantages financiers, relevant de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), a tenu quatre réunions consacrées à l’examen des opérations d’investissement agricoles dont le coût ne dépasse pas un million de dinars.