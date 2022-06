Quatre artistes de différents univers -l’art abstrait, la géométrie sacrée, la calligraphie et la typographie se réunissent du 29 juin au 9 juillet 2022 dans le cadre d’une exposition de groupe “Alwan” qui se tiendra au studio gallery Mooja (Mutuelleville).

Imaginée comme un spectrum de couleurs, l’exposition “ALWAN” explore la fascination pour la richesse d’une époque et de ses cultures. De cette fascination à la pratique contemporaine de l’écriture d’un tableau, c’est tout une histoire artistique foisonnante qui s’est écrite à travers l’univers d’Ines Van Goor et ses motifs géométriques sacrées et célestes, Shahnaz Hayder et la sensibilité de ses mouvements abstraits, BULIFA et sa calligraphie audacieuse et Pesko et sa touche individuelle typographique.

L’exposition ALWAN est visuelle et sonore à la confluence des cultures urbaines et contemporaines, une ôde à l’expression artistique propre à Mooja. Le concept de l’exposition se décline également avec une ambiance sonore particulière, signée Cali kula, qui plonge le visiteur dans une expérience immersive totale.

L’exposition explique ce que sont les différents styles qui stimulent les sens, elle évoque son inscription dans le vocabulaire de l’art islamique contemporain et interpelle les sens pour une émulsion joyeuse et positive. Elle propose de découvrir un milieu où représentations, peintures et médiatisation laissent libre à l’interprétation et à la contemplation.

Cette sélection signée Mooja Studio/Gallery permet aux visiteurs de découvrir la variété de talent de ses auteurs dans l’usage des différents médiums, et qui se rejoignent dans la peinture moderne et l’expérimentation joyeuse.