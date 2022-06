Les températures minimales seront en hausse, cette nuit, pour se situer entre 25 et 30 degrés sur les côtes- est du pays et les hauteurs, et entre 31 et 36 degrés sur le reste des régions, d’après un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort près de côtes et au sud, avec phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée au nord.