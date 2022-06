La coopération entre la Banque mondiale et la Tunisie peut réaliser des progrès dans plusieurs domaines notamment, la couverture sociale, la promotion du secteur privé et de son rôle dans le développement économique. C’est ce qu’a affirmé le vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, Ferid BelHaj, à l’issue de sa rencontre, vendredi 24 juin 2022, avec le président de la République, Kaïs Saïed.

Selon la page Facebook de la présidence de la République, le chef de l’Etat s’est également entretenu avec Belhaj de la nécessité de garantir un cadre juridique à même de permettre à la jeunesse du pays de contribuer à la création de la richesse et de jouer pleinement son rôle économique.

Belhaj, dont les propos sont rapportés par la présidence, a affirmé que le Groupe de la Banque mondiale continue dans le contexte actuelle, à soutenir la Tunisie.

Kaïs Saïed a rappelé, à cette occasion, le rôle joué par la Banque mondiale (BM), les premières années qui ont suivi l’indépendance de la Tunisie, dans le domaine de l’éducation mais aussi dans d’autres activités.