Le premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme de l’OMT rassemblera plus de 130 jeunes de 60 pays à Sorrente (Italie) la semaine prochaine, leur offrant une chance inédite de jouer un rôle important dans l’avenir du secteur.

Cette rencontre, organisée par l’OMT en Italie en collaboration avec le Ministère du tourisme et l’Agence nationale du tourisme (ENIT), est une première en son genre. Elle réunira des jeunes du monde entier de 12 à 18 ans, lesquels vont côtoyer des dirigeants de l’ensemble du secteur, dont des responsables politiques et des personnalités du monde du sport, de la gastronomie, du spectacle et de l’innovation. Le Sommet, avec l’aval du Président de la République italienne, est placé sous le patronage du Département des politiques pour la jeunesse et du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le Sommet mondial des jeunes sur le tourisme met à l’honneur la nouvelle génération de dirigeants du tourisme et lui donne des moyens d’agir. Le Sommet aura un retentissement dans la durée, en dotant ces jeunes des compétences et du savoir dont ils ont besoin pour transformer le tourisme, pas seulement dans leur milieu, mais partout dans le monde ».

Programmé du 27 juin au 3 juillet, le Sommet comprendra six master class, deux soirées de débat, mais aussi une simulation d’Assemblée générale de l’OMT et des séances interactives au cours desquelles les participants pourront échanger directement avec des représentants d’organismes des Nations unies et des ministres du Tourisme et autres responsables de haut rang d’Allemagne, Albanie, Azerbaïdjan, Croatie, Espagne, Géorgie, Kazakhstan, Maldives, Monténégro, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Yémen, etc.

Le ministre italien du Tourisme, Massimo Garavaglia, a ajouté : « Le Gouvernement italien est fier d’accueillir le premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme à Sorrente. Nous sommes certains que les idées et les propositions qui vont émerger peuvent être utiles aux gouvernements pour améliorer l’offre touristique mondiale et l’adapter davantage aux besoins des nouveaux touristes ».

La Directrice de l’OMT pour l’Europe, Alessandra Priante, a expliqué pour sa part : « Le tourisme offre des débouchés aux jeunes. Quant aux jeunes, ils permettent au tourisme d’être plus fort et plus résilient. Nous sommes extrêmement fiers de cette première génération de participants au Sommet, dont on voit déjà la promesse et l’engagement de transformer le tourisme, en commençant localement autour d’eux ».

La Présidente d’ENIT, Roberta Garibaldi, a souligné : « La synergie qui va naître de cet échange sur un pied d’égalité entre les moins de 19 ans et les organisations ne peut être que positive pour le tourisme, pour porter sur l’avenir un regard nouveau avec des idées visionnaires. Nous sommes au moins aussi enthousiastes à cette perspective que les jeunes que nous allons rencontrer ».

Durabilité, développement rural, gastronomie et innovation

Le Sommet sera axé sur certains des principaux défis et des possibilités à saisir pour le tourisme mondial à l’heure actuelle, en se concentrant sur le rôle du secteur dans la réalisation du Programme 2030 et des 17 objectifs de développement durable (ODD) énoncés par les Nations Unies.

Cela recouvre notamment un examen fouillé des problématiques associées à la biodiversité, en collaboration avec Marevivo et la Fondation MSC. Il y aura une excursion organisée dans la zone marine protégée de Punta Campanella, pour observer directement la contribution du tourisme à la protection des zones côtières et de la biodiversité. Cela sera complété par une étude approfondie des techniques de la mer et de la navigation, et la Fondation MSC exposera le rôle majeur que tient l’industrie des croisières dans l’économie locale et nationale.

Sachant que l’OMT met l’accent plus largement sur l’innovation et la transformation numérique du tourisme, le Sommet prévoit aussi une séance spéciale sur la sécurité en ligne, organisée en collaboration avec une autre institution des Nations Unies, l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi qu’un débat sur le tourisme virtuel dans le métavers, organisé en partenariat avec Meta. Quant au World Food Forum, facilité par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il tiendra un débat sur les solutions pour réduire le gaspillage alimentaire dans le tourisme.

Parmi les intervenants internationaux qui participeront au Sommet, on peut citer l’Envoyée du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, ainsi que les Ambassadeurs de l’OMT pour le tourisme responsable Valeria Mazza, Didier Drogba, Gino Sorbillo, Pilar Rodriguez. La représentation du secteur privé sera assurée par de hauts responsables de Mastercard et Hilton Group, qui parrainent la rencontre.

Il y aura des interventions, par des moyens virtuels, de Sa Sainteté le Pape François, Sophia Loren, Eliza Jane Reid (Première Dame d’Islande et Ambassadrice de l’OMT), Diego Simeone, Fernando Hierro, le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid, et la Commissaire européenne à la jeunesse, Mariya Gabriel. Toujours par des moyens virtuels, l’Ambassadrice de l’OMT et entrepreneuse Pansy Ho viendra parler de son expérience personnelle dans le monde des voyages et du tourisme et de la place essentielle de l’innovation dans le tourisme durable pour demain.

Des jeunes très prometteurs

Sachant qu’il a été conçu pour être une plateforme permanente de l’OMT pour la jeunesse et le tourisme, en prévision du Sommet à Sorrente, les jeunes appelés à y participer ont été formés dans le cadre de webinaires pour explorer, aux côtés d’influenceurs de renommée mondiale et d’experts de tout premier plan, les principes de la durabilité, du tourisme et du multilatéralisme.

L’OMT tient à exprimer ses profonds remerciements aux nombreux sponsors et partenaires qui ont rendu possible cet événement : Comune di Sorrento, Regione Campania, Mastercard, Qatar Foundation, Hilton Hotels & Resorts, Global Tourism Economy Research Centre, Aeroporti di Roma, Bella Vista Institute of Higher Education, Azerbaijan Tourism Board PLE, AirEuropa et Ferrero.