La société tunisienne des marchés de gros (SOTUMG), société cotée en bourse et qui gère le plus grand marché de gros de toute la Tunisie, gagnerait à moderniser ses outils de production en prévision d’un méga-projet de marché intégré (Etude), initié en 2016 et dont une étude de mise à jour a été récemment lancée.

C’est le constat d’une étude élaborée par “Tunisie Valeurs”, qui soutient la stratégie de la société ciblant la digitalisation des transactions avec les opérateurs du marché, l’informatisation des tâches pour réduire l’intervention humaine, et le renforcement des contrôles à travers un système de vidéo-surveillance généralisé.

Cette stratégie devrait continuer à l’amélioration de la rentabilité d’exploitation dans les prochaines années, estime l’intermédiaire en bourse.

“En 2022, nous nous n’attendons pas à des changements majeurs”, a précisé Tunisie valeurs, indiquant que la société devrait maintenir le cap sur la croissance grâce à une demande soutenue pour les produits frais, à la hausse générale des prix, et à l’amélioration de la productivité due aux efforts de supervision et de contrôle des coûts”.

Une légère amélioration des indicateurs

L’étude table sur une progression des ventes de 3% à 15,9 millions de dinars (MD) et sur un résultat net en hausse de 1,6% à 5,9MD.

En bourse, le titre a profité des publications rassurantes et de l’engouement du marché pour les valeurs défensives.

La valeur a connu un parcours boursier sans faute depuis 2014, cumulant une performance de 371,1% depuis cette année à ce jour. L’évolution du titre a été favorisée par un niveau de liquidité plus élevé sur les dernières années.

L’activité de la SOTUMAG revêt un caractère défensif qui peut être attractif en temps de crise. Le profil de risque de la société est certes faible mais les perspectives de croissance sont également limitées, au jour d’aujourd’hui, en raison de la prolifération de l’économie informelle et de la persistance des perturbations dans les circuits de distribution des produits frais.